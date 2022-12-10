تفاصيل محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الطفل «أيوب» بالإسكندرية

عُقدت، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الطفل أيوب أيمن في الإسكندرية، وذلك بمحكمة جنح أول الرمل.

وقال محامي طبيب التخدير «ت.غ»، المتهم بالإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة الطفل «أيوب»، خلال مرافعته اليوم، إن إهمال أسرة الطفل هو الذي تسبب في وفاته، مضيفًا أن السبب الرئيسي في حرج وضعه الطبي هو تناول الطفل مكسرات وقفت قطعة منها في الشريان التنفسي، ما تسبب في دخول الطفل لإجراء جراحة دقيقة.

ولفت المحامي، إلى أن الطفل قبل وفاته بـ4 أشهر سقط عليه مكتبة خشبية، تسببت في وضع طبي حرج له، ما يؤكد أن الأسرة أهملت في وضع رضيعها.

ورفعت محكمة جنح أول الرمل، جلسة محاكمة طبيب التخدير تفاديًا لوقوع مشادة بين والدة الطفل ومحامي المتهم.

تقرير الطب الشرعي

وذكر تقرير الطب الشرعي للطفل البالغ من العمر سنة و7 أشهر، أن الرئة اليسرى تزن 129 جراما وأبعادها 9*6*5، على غير المعتاد، حيث أنه من المفترض أن تكون وزن هذه الرئة 64 جراما، فيما يزن جزء الرئة اليمنى 42 جراما، وأبعادها 7*5*3*3، موضحا أن جسما غريبا مشتبه به شوهد داخل القصبة الهوائية بسرة الرئة اليسرى، وهو عكس ما قاله الطبيب المعالج والجراح، بأنهما أزالا الجسم الغريب «فول سوداني»، مؤكدًا أن هناك انسدادا في الشعب الهوائية بواسطة جسم نباتي غريب المنظر وانزلاقها بالبطانة للرئة اليسرى.

وأضاف التقرير أن الطفل تعرض لتشنج بالحنجرة، وتم إدخال الأنبوبة الحنجرية بالخطأ في المريء، بحسب تقرير استشاري التخدير.

وورد في تقرير اللجنة الرباعية، أن هبوط نسبة تشبع الأكسجين في الدم وتوقف بعضلة القلب ناتج على الأرجح عن حدوث تشنج بالحنجرة وعدم إمداد الرئتين بالأكسجين أثناء إدخال منظار الألياف الضوئية المرن عن طريق القناع الحنجري، ومع استمرار الإنعاش القلبي للرئة، وفي وجود الأنبوبة الحنجرية بالمريء تعرض الطفل لزيادة نقص الأكسجين، وازدياد حموضة الدم وارتفاع ثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى تأخير الدورة الدموية التلقائية.

وذكر التقرير، أن طبيب التخدير لم يتعامل مع ما حدث للطفل من مضاعفات وفق الأصول الطبية السليمة المتعارف عليها، مما أدى إلى تفاقم حدة تلك المضاعفات وصولًا للوفاة، موضحًا أن الإجراءات المتبعة من قبل «ن.ف»، طبيب الأطفال، و«و.ع» طبيب جراحة القلب والصدر، لها ما يبررها طبيًا، وتمت وفق الأصول الطبية السليمة المتعارف عليها، فلم يُسند إليهما القول بوجود ثمة خطأ أو إهمال ينسب لأي منهما.

أسرة الطفل أيوب تطلب عرض القضية على لجنة ثلاثية

وطالبت أسرة الطفل أيوب أيمن، طفل الإسكندرية المتوفى أثناء خضوعه لعملية جراحية، بعرض أوراق القضية بالكامل على لجنة ثلاثية بالطب الشرعي؛ وذلك لإيضاح سبب وفاة الطفل.

وبدأت الواقعة عندما تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، بورود بلاغ من أسرة الطفل بتعرض نجلهم لحالة إهمال طبي تسببت في وفاته، أثناء إجراء عملية جراحة مناظير، يوم 22 مايو الماضي.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنح.