عرض المتهمة بقتل طفلتها بالسلام على الطب الشرعي

خضعت المتهمة بقتل طفلتها بالسلام، لجلسة تحقيق لسماع أقوالها في التهم التي نسبتها إليها جهات التحقيق، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي وتشريح الجثة، وبيان سبب وفاتها، كما أمرت بعرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيها أو من عدمه.

بسبب سوء ظروفها المالية

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة ربة منزل «والدة الطفلة» مقيمة بمنطقة السلام بالقاهرة، أقدمت على قتل طفلتها الرضيعة التي تبلغ من العمر عامين، إذ أقدمت على إنهاء حياة الرضيعة خنقا، بعد حبس زوجها.

بلاغ بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طفلة رضيعة، عمرها عامان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة السلام، إلى مكان الحادث، حيث عثر على جثة الطفلة، وحول رقبتها آثار خنق، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من القبض على والدة الرضيعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

الموقف القانوني المتوقع على المتهمة

وحول عقوبة القتل العمد، أوضح الخبير القانوني ياسر السيد أحمد، تفاصيل عقوبة القتل العمد، وفقًا لقانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، وأنّ الماده 2344 من قانون العقوبات نصت على: يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام.