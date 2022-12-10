جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب 33 هاتفا محمولا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم، بالتنسيق مع قسم مباحث منفذ السلوم البري، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، وتم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحيرير محضر جمركي وإحالته للنيابة.

إخبارية سرية

البداية كانت إخبارية سرية تقدم بها الرائد شريف سليمان، ضابط المباحث، بمشاركة محمد حنفي، رئيس قسم الأمن الجمركي، ومحمد بدر الصباح، مفتش مكافحة التهرب الجمركي، تفيد اعتزام «ق. ع» تهريب بضائع أجنبية الصنع حال وصوله من ليبيا.

تشكيل لجنة تفتيش

وأجرى محمد إبراهيم، مدير الجمرك، ومحمد عبدالعظيم، مدير إدارة الوارد، تشكيل لجنة جمركية للتفتيش اللازم للأمتعة الشخصية للراكب، بواسطة أحمد حسن وعبد السلام محمد سعد، مأموري الحركة، وعبد الواحد حسن، مدير الحركة، بحضور سعيد عبد النبي عنب، مدير إدارة التعريفة، ومحمد شحاتة، رئيس قسم الإجراءات، ومقدمي الإخبارية، فتبين وجود 33 هاتفا محمولا ماركة آيفون داخل أمتعته الشخصية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

قرر خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط جمركي برقم 162 لسنة 2022، وحرره عيد زهران، من الشئون القانونية، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لعجزه عن التصالح لمخالفة الواقعة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبلغت قيمة المضبوطات 515 ألف جنيه، كما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و30 ألف جنيه.