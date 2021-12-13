مزاد علني لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة يوم 28 ديسمبر.. BMW ومرسيدس

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عقد مزاد علني لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة وبضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية، حيث تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر الحالي.

وطالبت الهيئة، المواطنين الراغبين في الحصول على سيارة من خلال المزايدة العلنية، يتوجّب شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، الدقي وسعرها 400 جنيه، وفقًا للهيئة.

تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه

وأشارت الهيئة إلى أنّ المتزايد أن يكون لديه بطاقة ضريبية، في حالة البضائع أو شراء أكثر من سيارة، أما في حالة شراء سيارة واحدة فقط يتم الاكتفاء بصورة من البطاقة الشخصية، وتتمثل الخطوة التالية، في المعاينة، وتتم في العنوان المدوّن في كراسة الشروط، وبعد ذلك يدفع المتقدم 10 آلاف جنيه نظير تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيعز

وتُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتُطلب البطاقة الضريبية، ويدفع الخاضعون لها 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

تفاصيل المزاد

وتنوعت معروضات المزاد بين السيارات والبضائع على النحو التالي:

أولا: سيارات جمرك مطار القاهرة

أنواع السيارات: ملاكي وبيك أب وميكروباص.

ماركات السيارات: BMW - هيونداي - أودي - تويوتا - ميتسوبيشي - دايو - فولكس - شيفروليه - مرسيدس - GMC - ستروين - جاك - بيجو - فورد - سوبارو - فيات - هوندا - جاجوار - كرايسلر - رانج روفر - همر - دودج.

ثانيًا: بضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية

«ملابس - سماعات - ماكينات صناعية - تليفونات محمول ولوازمها - أجهزة ومستلزمات طبية - أجهزة كهربائية - قطع غيار سيارات - مفروشات - لعب أطفال - أدوات مطبخ ومائدة - مولد كهرباء - سيجار وسجائر - مستلزمات اتصالات - أحذية - كمبيوترات ولاب توب ولوازمهم - عدد يدوية - اكسسوار حريمي ورجالي - شيشة إلكترونية ولوازمها - معسل وتبغ - مستلزمات اتصالات - مستحضرات وأدوات تجميل - ورق - بورسلين - غرفة تبريد - حاويات فارغة - أدوات كهرباء - جهاز دي في دي - أثاث - ماكينات حياكة - أجزاء خط إنتاج دهان سيارات» وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أنّه حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات، فعلى المشترك في المزاد استرداد التأمين، وخصمه من سعر السيارة حال رسو اللوط على المشترك، وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حق للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

وأكدت أنه يتمّ سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.