النطق بالحكم على الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الطفل أيوب بالإسكندرية 17 ديسمبر

قررت محكمة جنح رمل أول بالإسكندرية، تأجيل جلسة طبيب التخدير المتهم بوفاة الطفل أيوب أيمن بالإسكندرية، لجلسة 17 ديسمبر للنطق بالحكم، وذلك بعد سماع المرافعات في جلسة اليوم.

جاء ذلك بعدما رفعت المحكمة جلسة طبيب الطفل أيوب، منذ قليل، والتي يحاكم فيها طبيب التخدير بتهمة الإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة الطفل، وذلك تفاديا لوقوع مشادا بين والدة الطفل ومحامي المتهم.

تفاصيل جلسة محاكمة طبيب الطفل أيوب

واتهم محامي المتهم، أسرة الطفل أيوب بالإهمال في حق ابنهم، ما تسبب في وفاته، مستعينا بتقرير الطب الشرعي بأن السبب الرئيسي في حرج وضعه الطبي هو أنه تناول مكسرات وقفت قطعة منها في الشريان التنفسي، ما تسبب في دخول الطفل لإجراء جراحة دقيقة.

وشهدت القاعة حالة من الغضب لدى والدة أيوب، والتي حاولت التدخل للحوار بحالة استياء، فقامت هيئة المحكمة برفع الجلسة.

أسرة الطفل أيوب تطلب عرض القضية على لجنة ثلاثية

وطالبت أسرة طفل الإسكندرية المتوفى أثناء خضوعه لعملية جراحية، بعرض أوراق القضية بالكامل على لجنة ثلاثية بالطب الشرعي، وذلك لتوضيح سبب وفاة الطفل.

واستعمت المحكمة لمرافعة محامي المتهم، وطلبات محامي أسرة الطفل، وعليه تقرر تأجيل قضية طبيب الطفل أيوب إلى جلسة 17 ديسمبر، السبت المقبل، للنطق بالحكم في الوقعة التي بدأت تفاصيلها مايو الماضي.