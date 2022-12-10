مد المجمعات الاستهلاكية الحكومية بالمواد الغذائية الأساسية بكفر شكر

دفعت الدكتور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بالعديد من السلع الغذائية داخل المجمعات الحكومية بكفر شكر، حيث تم توافر السلع الغذائية والأساسية والمجمدات والزيوت وغيرها من الاحتياجات الضرورية الهامة لكل منزل داخل مجمع السلع الغذائية الحكومي بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة السوق العمومي بالمدينة؛ للتسهيل على المواطنين في معيشتهم ورفع المعاناة عنهم تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية

ومواجهة جشع التجار ومنع استغلال المواطنين

جاء ذلك بعد جولة نائب محافظ القليوبية داخل مدينة كفر شكر، وعدد من قرى الوحدات المحلية التابعة لمتابعة تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بضرورة توافر السلع الغذائية، ومواجهة جشع التجار ومنع استغلال المواطنين وضبط الأسعار، ومنع انتشار السوق السوداء والعمل على راحة وخدمة المواطنين وشعورهم بالرضا التام وجهود وخدمات الدولة.

وتبين خلال جولة نائب المحافظ وجود نقص ملحوظ في كثيرا من السلع الغذائية والمنتجات داخل مجمع دلتا ماركت بشارع جمال عبدالناصر وسط المدينة بجوار السوق العمومي، وتواجد كافة مواطني المركز والمدينة وعليه اقبال شديد دون وجود كثيرا من السلع، وقامت نائب محافظ القليوبية على الفور بالتواصل مع مديرية التموين والجهات المختصة المسئولة لدعم المجمع الاستهلاكي دلتا ماركت بالعديد من السلع الغذائية والمنتجات والزيوت؛ لتوافر كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمنع جشع التجار وتوفر المعروض الذى يمنع ارتفاع الأسعار

المتابعة الدورية المنتظمة والمفاجئة

وشددت «ريان»، على مسئولي التموين بالمتابعة الدورية المنتظمة والمفاجئة للتأكد من توافر السلع ومنع جشع التجار، والالتزام بالقوانين والتعليمات الوزارية وتوجيهات القيادة السياسية وعدم استغلال المواطنين، وضبط الأسعار في الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون وساطة أو محسوبية.