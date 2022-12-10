فوز رواية «5 شارع السعادة» للإعلامي محمد الصاوي بأفضل عمل أدبي في IREAD

فازت رواية 5 شارع السعادة، بجائزة أفضل رواية وعمل أدبي منشور فى عام 2022 بتصويت الجمهور، في الحفل الذي أقيم تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزيرالشباب والرياضة، الذي شهد إطلاق مبادرة تجميع مليون كتاب، التي أطلقتها وزارة الشباب مع المؤسسة الراعية للحفل IREAD، وتوزيعها بالمجان، وذلك بمشاركة مع المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها الكاتب والروائي أحمد مراد.

رواية 5 شارع السعادة أطلقت في يناير الماضي، وتتحدث عن 5 شخصيات أساسية، يبحثون عن السعادة في حياتهم، ويعيشون فى شارع السعادة الذي يمثل الحياة في الرواية، كل من هؤلاء الشخصيات الخمسة وامتدادها تظل تبحث عن السعادة فى الحياة، فى تسارع وتناسق وتداخل بديع للشخصيات فى الرواية، ليصل القارىء لمضمون أن السعادة التي تبحث عنها في يدك ولا تراها، لكن كيف تراها وتشعر بها، وتكتشف ذلك بأسلوب بسيط، يحعلك تصل للرضا بعد القراءة، وفي الحياة أيضا.

كان الحدث الأكبر لكل قارئ وكاتب، أقيم في أحد الفنادق الكبرى لتكريم الأفضل فى عام 2022، وتم تكريم وتقديم جائزة للأديب العالمي نجيب محفوظ، تحت اسم المشوار الذهبي، وتسلم الجائزة نيابة عنها ليال رستم شريك مؤسس في ديوان للنشر، فيما تم تكريم الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد بجائزة «التفرد» في مجال الأدب، فيما تم تكريم أقضل دار نشر فى عام 2022 بتصويت الجمهور، وفازت بها دار تشكيل للطباعة والنشر والتوزيع.

الجدير بالذكر، أن الإعلامي محمد الصاوي يستعد لنشر روايته الثانية «القتل بالكلمات» مع دار تشكيل للطباعة والنشر والتوزيع، التى يتحدث فيها عن تأثير الكلمة، وكيف تصل لأنها تقتل قتلاً حقيقيا بالفعل، وليس قتل معنوي دون جزاء في عمل أدبي متفرد.