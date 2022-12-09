وزارة الشباب والرياضة تعلن موعد وتفاصيل «ملتقى توظيف الشرقية»

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن موعد إطلاق ملتقى توظيف الشرقية، في إطار مبادرة «توظيف مصر»، التي تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل حتى يكونوا نواة جيدة تستفيد منها الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضحت الشباب والرياضة في بيان لها، أن ملتقى توظيف الشرقية يأتي بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب الوزارة وشركة ميكروسوفت ومؤسسة «كير مصر»، للتنمية من خلال مشروع «طور وغيّر».

تفاصيل ملتقي توظيف الشرقية

ووفقا لبيان الوزارة، يعقد ملتقى توظيف الشرقية بمركز شباب بلبيس، دورات تدريبية على مدار ثلاثة أيام، بدءً من 11 ديسمبر 2022 للتدريب على مهارات حياتية «الثقة بالنفس، كتابة السيرة الذاتية، العمل في فريق»، وفي اليوم التالي يتلقى الشباب تدريب على خدمة العملاء واستشارات مهنية، واليوم الثالث يتضمن التدريب على وسائل التكنولوجيا الحديثة.

مواعيد صباحية وأخرى مسائية

وبحسب الوزارة سيتم إتاحة مواعيد صباحية وأخرى مسائية حتى يستطيع الجميع الحضور والاستفادة من التدريب، فضلا عن حصول المتدرب على شهادة، ويمكن الاشتراك بتسجيل البيانات من خلال هذا الرابط الذي أتاحته الشباب والرياضة ويتطلب إدخال عدد من البيانات الشخصية كالاسم والرقم القومي والهاتف والفترة التي تود الحصول على التدريب خلالها.