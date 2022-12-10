«وجه أوروبا القبيح».. مجلة «أكتوبر» ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في الغرب

تناولت مجلة «أكتوبر»، في عددها الجديد، حالة حقوق الإنسان في أمريكا ودول أوروبا، لا سيما تلك التي تزعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان وتصدر التقارير التي تهاجم بها دول الشرق الأوسط، «وهي في ذات الوقت تنتهك جميع حقوق الأقليات والمعارضين المقيمين على أراضيها»، بحسب المجلة.

وقال الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية إن العدد الجديد من «أكتوبر» الذي يصدر يوم الأحد، يتناول بالكثير من الوقائع والحقائق وبشهادات من تقارير لمنظمات حقوقية عالمية انتهاكات حقوق الإنسان في الغرب، من قمع للمتظاهرين وانتهاك لحقوق السجناء وكذلك إلقاء اللاجئين والمهاجرين في الشوارع دون توفير مساكن لهم بل حتى معسكرات اللاجئين على الأراضي الغربية تفتقد اقل الحقوق الآدمية للمعيشة.

أمين: «أكتوبر» سلطت الضوء على «أخلاق الأزمة»

وعن تناولها لقضايا الشأن المحلي، قال «أمين» في تصريح لـ«الوطن» إن «أكتوبر» سلطت الضوء على «أخلاق الأزمة»، والتي صارت هي الأخرى في «أزمة»!، فإن كان يجب علينا أن نعترف بوجود أزمة اقتصادية حقيقية يعيشها المواطن المصري مثله مثل جميع شعوب العالم جراء الأحداث العالمية من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أننا لو نظرنا بعين الفحص والتحليل لما يدور حولنا سنكتشف كذلك أن هناك فئات تستغل الأزمة وتحاول أن تتربح منها وتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطن محدود الدخل.

وأشار إلى أن تلك الأخلاق غير الحميدة، والغريبة على المجتمع المصري، تستحق تسليط الضوء عليها لمعالجتها، وتفادي في الأجيال القادمة فلن تنتهي الأزمات في العالم، ولكننا قديما كنا نواجه الأزمات بأخلاقنا قبل أن تواجهها الدولة بقرارتها وأجهزتها على حد قوله.

صفحات المجلة تضمنت متابعة للقمة العربية الصينية

وأضاف أن صفحات المجلة تضمنت متابعة للقمة العربية الصينية وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية والقمة الثنائية بين الرئيسين المصري والصيني التي استضافتها الرياض على هامش الزيارة.

وواصل: «في انفراد لـ أكتوبر»، أجرت المجلة حوارًا مع المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، حول آخر التطورات على الساحة الليبية وكيفية خروج الدولة الشقيقة من المحنة التي تعاني منها منذ سنوات، وهل هناك أمل يلوح في الأفق لتعود ليبيا للشعب الليبي وتنزاح عن كاهلها المليشيات والتدخلات الأجنبية؟.

كما حاورت المجلة على صفحاتها الدكتور كمال زاخر ليكشف حقيقة المجلس الاستشاري الذي اقترحه لمعاون البابا تواضروس في إدارة شئون الكنيسة.

وكذلك تناولت «أكتوبر» المشروعات القومية والافتتاحات التي شهدتها محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، وكذلك أهم ما استعرضه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، حول الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الأبواب الثابتة، ومنها: «استاد أكتوبر – آدم وحواء – تقارير دولية – شئون عربية – اتجاه الريح».

يذكر أن «أكتوبر» مجلة سياسية اجتماعية عربية، تصدر صباح الأحد من كل أسبوع عن مؤسسة دار المعارف