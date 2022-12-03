«منصورة يا بلدي».. العدد الجديد من مجلة «أكتوبر» يحتفي بمدينة المنصورة الجديدة

تحتفي مجلة «أكتوبر»، في عددها الجديد، بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، من خلال ملف خاص رصد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح المدينة، وجولته التفقدية في قرية «الحصص» مركز شربين إحدى قرى حياة كريمة، وكذلك لقاء الرئيس السيسي بعدد من أهالي محافظة الدقهلية وأصحاب مصانع الألبان ومزارع الماشية والمشروعات الصغيرة.

تكليف رئاسي للحكومة بتوطين وتطوير صناعة الأطراف الصناعية

وقال الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية إنَّ العدد الجديد من مجلة «أكتوبر» الصادر يوم الأحد، يتضمن تغطية لأهم الأحداث المحلية والعالمية، منها: نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي، والتكليف الرئاسي للحكومة بتوطين وتطوير صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وتابع «أمين»، في تصريح لـ«الوطن»: ناقشت مجلة «أكتوبر» أيضًا، كيف تسعى الدولة المصرية، لتحويل موسم الأمطار والسيول من أزمة حقيقية وكارثة إنسانية إلى ثروة مائية تستعين بها في تنمية المشروعات الزراعية والري وكذلك تواجه بها الشح المائي الذي يهدد العالم كله في السنوات المقبلة نتيجة التغييرات المناخية.

الدور المشبوه للبرلمان الأوروبي

وأشار رئيس تحرير مجلة أكتوبر إلى أنَّ العدد الجديد من المجلة كشف الدور المشبوه للبرلمان الأوروبي في استخدام ورقة حقوق الإنسان للضغط على الدولة المصرية مستعينا بشهادات كاذبة وافتراءات لعناصر من الخونة وأصحاب «دكاكين حقوق الإنسان»، وذلك لخدمة أجندة الجماعة الإرهابية ومحاولة إعادتها للمشهد السياسي بعدما نبذها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013، بحسب تعبيره.

ونوه إلى أنَّ «ملف حقوق الإنسان الأوروبي» صار مليئًا بمئات الأوراق الملوثة التي تستخدمها أجهزة وحكومات الغرب في إطار مخطط تفكيك الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتحقيق أطماعها الاستعمارية في تلك المنطقة الغنية بالخيرات، بعدما فشلت جيوش الغرب في استمرار احتلالها عسكريًا كما كان يحدث في القرون الماضية، إضافة إلى الأبواب الثابتة، ومنها: «استاد أكتوبر – آدم وحواء – تقارير دولية – شئون عربية – اتجاه الريح».

يُذكر أنَّ مجلة «أكتوبر» مجلة سياسية اجتماعية عربية، تصدر صباح الأحد من كل أسبوع عن مؤسسة «دار المعارف».