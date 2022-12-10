اكسترا نيوز: مراكز تراخيص المحال العامة تقدم خدماتها لـ316 نشاطا

أنهت محافظة القاهرة استعداداتها لإصدار تراخيص المحال في 37 مركزا جرى تجهيزها لتغطية جميع أحياء المحافظة، وذلك تزامنا مع بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة ولائحته التنفيذية غدا الأحد، وفي إطار إرساء الدولة المصرية لمناخ جاذب للاستثمار.

الحد من الزحام في مراكز التراخيص

وحسبما جاء في تقرير لقناة إكسترا نيوز، فإن القانون الجديد جرى فيه مراعاة تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال تعامله مع جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص، كما تقدم المراكز خدمة الترخيص لـ316 نشاطا طبقا للقانون، ومن خلال منظومة المراكز التكنولوجية في الأحياء أو عبر بوابة المحليات لإتاحة الترخيص من خلال شبكة الإنترنت والحد من الزحام في مراكز التراخيص.

اختصار الدورة المستندية لتراخيص المحال

ويعمل قانون المحال العامة، على اختصار الدورة المستندية لتراخيص المحال، ومساعدة المواطن على ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة، ويجري تحديد رسوم التراخيص من خلال المنظومة دون تدخل العاملين في مراكز الإصدار.

ويهدف القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة.