تفاصيل الحصول على ترخيص الشيشة وفق قانون المحال العامة.. 14 شرطا

تستعد وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بداية من الغد من خلال مراكز تراخيص المحال الموجودة في الأحياء وأجهزة المدن.

وفيما يتعلق بإجراءات ترخيص الشيشة في المقاهي والكافيهات وتفاصيل الحصول على رخصة وفق قانون المحال العامة نوضحه في السطور التالية:

الشروط الواجب توافرها في المقهى للحصول على ترخيص الشيشة

- أن يكون لديه ترخيص سارى لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافتيريا

- يكون المحل بعيد عن دورالعبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية ومحطات الوقود بمسافة لاتقل عن ألف متر

- لاتزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين في مجال تقديم المشروبات والمطاعم على 50% من إجمالي مساحة المحل

- عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها

- تكون الأبواب آلية الغلق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج

- توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل واستخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره فى منظومة التهوية والتكييف،والإبقاء على نظام التهوية فى وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة فى الأماكن المفتوحة

- وضع الفحم المستهلك بالموقع فى حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق توضع بعيدا عن أى مواد قابلة للإشتعال مع وضع لافته تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار،ويتم التخلص من الفحم الذى تم تجميعه في الأماكن المخصصة لذلك.

- تخصيص مكان مستقل لتخزين الفحم معزول عن بقية الأقسام وتكون الأرفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معادن غير قابلة للصدأ وفى حالة تخزين كميات كبيرة من الفحم يجب توفير مخزن مستقل.

الضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقدم الشيشة:

- يحظر تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما ويلتزم القائمين على المحل بوضع لافتة تشير إلى ذلك.

- فصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن جلوس غير المدخنين وحظر وجودها في الأماكن المخصصة للأطفال مع وضع لافتة في مكان بارز تشير إلى الأماكن المخصصة بالمدخنين والغير مدخنين وحظر تواجد الأطفال في الأماكن المخصصة لجلوس المدخنين.

- منع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيا وحظر تواجدها بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام داخل المحل.

- وضع التبغ في أواني محكمة الإغلاق وتخزين التبغ على رفوف الألومنيوم.

- تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفير مبسم خاص لكل عميل يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.

- لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها.