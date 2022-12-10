سيدة مغربية لـ«قناة القاهرة الإخبارية»: «المصريون ساندونا ونهدي لهم الفوز»

نشر الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو على قناة «القاهرة الإخبارية»، يظهر فرحة إحدى السيدات المغربيات بفوز منتخبها على البرتغال وتأهله لنصف نهائي كأس العالم.

ووجهت السيدة المغربية خلال الفيديو حديثها للشعب المصري، قائلة: «المصريون ساندونا بزاف إخواننا والله العظيم.. ساندتونا بزاف وشكرا ليكم، ونهدي لكم الفوز».

المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم

وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع النهائي بعد فوزه في دور الـ16 على إسبانيا بالركلات الترجيحية، فيما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 6-1، ليتقابل الفريقان اليوم ويتمكن أسود الأطلس من تحقيق فوز تاريخي ويصعد للمربع الذهبي لأول مرة عربيًا وإفريقيا ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا المقامة الآن.