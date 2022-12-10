أماكن ومواعيد سيارات مياه الشرب بالإسكندرية.. لدفع الفواتير وشحن العدادات 

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، بدءً من غدًا الأحد ولمدة 10 أيام في الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر الجاري، والتي تعد فرصة لتسهيل الإجراءات الخاصة بمعاملات شركة مياه الشرب، بالتحديد ما يخص كروت شحن العداد ودفع الفواتير.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل فيما يخص أماكن ومواعيد سيارات مياه الإسكندرية لدفع الفواتير وشحن العدادات، بحسب بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية، التي تأتي في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

أماكن ومواعيد تواجد السيارات المتنقلة

-سيارة شرق : السيوف مدخل الفلكي بجوار البنك الأهلي المصري، من 9 صباحًا حتى 8مساءً، وللتواصل سيارة شرق على رقم 01275918005.

-سيارة وسط : بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي، من 9 صباحًا حتى8 مساءً، للتواصل سيارة وسط على رقم 01275918001.

سيارة غرب : مدخل ابو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحًا حتى 3ونصف عصرًا، وأمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرًا حتى 9 مساءً، للتواصل سيارة غرب على رقم 01275918003.

خدمات سيارات مياه الشرب في الإسكندرية

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.

- اخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة مياه الشرب.