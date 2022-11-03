«مياة الإسكندرية» تكشف عن مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقلة، بدءا من اليوم الخميس، وحتى 10 من شهر نوفمبر الجاري 2022، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة، وللتيسير عليهم، خاصة كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

اماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقلة في القطاعات التابعة لها، كالتالي:

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة بـ«شرق»: أمام رافع محمد نجيب - سيدي بشر، من 9 صباحا حتى 8 مساء.

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة بـ«وسط»: بشاير الخير 3 - القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي، من 9 صباحا حتى 8 مساء.

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة بـ«غرب»: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الاورمان، من 10 صباحا حتى 3 ونصف عصرا.

- أمام فرع الشركة بالبيطاش: من 4 عصرا حتى 9 مساء.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وكشفت الشركة عن أرقام تليفونات لتواصل المواطنين مع سيارات خدمه العملاء المتنقله في القطاعات التابعة لها، كالتالي:

* للتواصل سيارة شرق 01275918005.

* للتواصل سيارة وسط 01275918001.

* للتواصل سيارة غرب 01275918003.

خدمات سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقله للمواطنين في القطاعات التابعة لها كالتالي: «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير».

ولفتت إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه، وآخر من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.