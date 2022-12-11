أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي في 4 محافظات اليوم

تشهد عدة قرى ومدن في 4 محافظات مصرية فصل التيار الكهربائي اليوم للصيانة الدورية لمحطات الكهرباء والمغذيات والتي تستمر لعدة أيام بكل محافظة، وفقا لجدول الصيانة الدورية بشركات الكهربا بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء,

وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا فصل التيار الكهربائي عن محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية بينما أعلنت محافظة السويس قطع الكهرباء للصيانة أيضًا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

- الدقهلية: أوضحت شركة كهرباء شمال الدلتا فصل التيار الكهربائي بالدقهلية بمدن بلقاس وشربين والمطرية وميت سلسيل و المنصورة وميت غمر والسنبلاوين وطلخا والقرى التابعة لهم وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا,

مواعيد قطع الكهرباء

- دمياط: أفادت شركة كهرباء شمال الدلتا أيضا بفصل التيار الكهربائي عن مدن كفر البطيخ والزرقا والشعراء بمحافظة دمياط والقرى التابعة لهم موضحة مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا .

قطع الكهرباء بكفر الشيخ

- كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائي عن مدن قلين وشمال دسوق وسيدي سالم وبيلا ومطوبس والقري التابعة لهم من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا .

أماكن فصل التيار الكهربائي بالسويس

- السويس: أعلنت محافظة السويس فصل التيار الكهربائي بعدة مناطق منها شندورة والعشاشية، وطورة، وكبريت، والمفارق، والخواطرة، وجنيفة وذلك للصيانة من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا.