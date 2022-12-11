موسم حصاد «سناك فروت».. فاكهة الثعبان برائحة الياسمين والموز

«سناك فروت أو فاكهة الثعبان»، فاكهة استوائية ذات مذاق أقرب إلى المكسرات، ورائحة زكية أشبه برائحة زهرة الياسمين والموز والأناناس، موطنها الأصلي بعض دول شرق آسيا، تزرع صيفا وشتاء، إذا فهي موجودة ببلادها طوال العام، جلبها بعض هواة زراعة الفواكة الاستوائية إلى مصر، وتنتج ثمارها بالصيف، من النوعين الأحمر والبني الداكن الأشبه لشكل وملمس جلد الثعبان.

أوضح محمد عطية المهندس الزراعي والمتخصص في زراعة الفواكه الاستوائية لـ«الوطن» أن فاكهة الثعبان أو سناك فروت استوائية منشأها أندونيسيا وشرق آسيا، لافتا إلى جلبه بذورها من أندونيسيا وجهزها كشتلات ثم يبدأ نقلها للتربة المستدامة بعدما تتم 3 سنوات في التربة البديلة، مشيرا إلى حصادها هذه الأيام في بلادها فهي تزرع في الصيف والشتاء وموجودة طوال الفصول.

شبيهة بالثعبان بلونيها الأحمر والبني

وأضاف عطية أن سناك فروت تزرع في موطنها الأصلي طوال العام بنوعيها الأحمر والبني الداكن الأشبه كليهما بجلد الثعبان ولهذا أطلق عليها فاكهة الثعبان، وهي أقرب في مذاقها للمكسرات كالبندق واللوز ممتزجا برائحة الموز والزهور، معلقا: «يوجد بداخل الثمرة بذور كما في ثمار التفاح فضلا عن توسط الثمرة بذرة كبيرة غير صالحة للتناول».

غنية بقيمة غذائية

ولفت المهندس الزراعي إلى أهمية وفائدة فاكهة الثعبان وقيمتها الغذائية المرتفعة إذ تحتوي على بروتينات وألياف وكالسيوم كما أنها لا تسبب السمنة نظرا لسعراتها الحرارية المنخفضة، موضحا أن تربة مصر صالحة لزراعتها وكذلك المناخ المعتدل بعيدا عن الحرارة المرتفعة وتحت ظلال الأشجار، وتبدأ طرح الثمر بعد زراعة الشتلات في التربة المستدامة بنحو 4 سنوات.

فاكهة الثعبان باهظة الثمن

وأشار عطية إلى أن شجرة سناك فروت من فصيلة أشجار النخيل إذ أن لها حراشف قوية صلبة خشنة فضلا عن كونها أشجار معبرة تعيش مئات الأعوام وغزيرة الثمار، لافتا إلى استيراد المحلات التجارية الكبيرة لهذه الفاكهة وقد يتراوح سعر البيع من 500 جنيه إلى 800 جنيه للكيلو الواحد، أما في حالة بيع شتلاتها للزراعة فتبدأ حسب الشتلة وحجمها من 300 جنيه وحتى 5000 جنيه.