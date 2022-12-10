محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف الطرق في منيا القمح بتكلفة 25 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المحاسب محمد عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة نسب تنفيذ المشروعات

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة المرور الميداني على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

مشروعات الرصف والتطوير والتجميل

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير والتجميل بنطاق المركز، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ عدة أعمال بينها رصف شارع المنشية، بدءاً من مجمع المدارس وصولاً إلى جامع النصر بطول 500 م2، بتكلفة 2 مليون و71 ألف جنيه، ورصف شارع جعفر وصولاً إلى شارع المدارس بطول 350 م2، بتكلفة مليون و354 الف جنيه.

كما يتم رصف شارع ترعة مصطفى أفندي من شارع رشيد حتى الدائري بطول 600 م2، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و847 ألف جنيه، ورصف شارع مقابر الأباظية بدءاً من شارع العمدة حتى تقاطع هندسة الري بطول 400 م2 وبتكلفة مليون و593 ألف جنيه، ورصف شارع النزهة بتكلفة 3 ملايين و563 ألف جنيه، ورصف شارع هندسة الري من الكوبري القديم حتى الساحة الشعبية بطول 1000 م2، بتكلفة 8 ملايين و639 ألف جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 24 مليونا و67 ألف جنيه.

تجميل كورنيش بحر مويس

وأضاف رئيس المركز، أنه جار تنفيذ أعمال تطوير وتجميل كورنيش بحر مويس بالمدينة، وتبدأ من كوبري هندسة الري وصولاً لكوبري نادي المعلمين بطول 1.2 كم من الجانبين، وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه، ليكون متنفسا ومتنزها للأهالي، وللمساهمة في استعادة الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.