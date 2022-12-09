حبس المتهم بقتل سائق في الشرقية.. وقانوني يوضح العقوبة المتوقعة

أمرت جهات التحقيق في الشرقية بحبس تاجر أدوات منزلية، متهم بقتل سائق لاعتداء المجني عليه على طفلته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فكانت البداية عقب ورود إشارة إلى رجال الشرطة بالزقازيق من أحد المستشفيات بوصول جثة سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة القسم، وقرر المرافق أنه حال مروره بدائرة القسم عثر على المتوفى مُلقى على الأرض بجانب الطريق وبجواره مركبة «توك توك»، دون لوحات معدنية وبه الإصابات المشار إليها، وقررت زوجة المتوفى بورود اتصال هاتفي إليها يفيد باعتداء أحد الأشخاص على زوجها وتم نقله للمستشفى.

وتم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه مالك محل أدوات منزلية، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، كما أنه اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالاعتداء على ابنته 8 سنوات، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة «سكين».

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بعقوبة القتل العمد طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية، جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».