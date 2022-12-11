وزير الصحة يطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمدينة نصر

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، منذ قليل، بالحي السادس في مدينة نصر.

وقال وزير الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 4 أيام، وتستهدف حملة شلل الأطفال 2022 الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر؛ لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال، والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية 2006.

أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وأكد وزير الصحة والسكان، خلال إطلاقه الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، أهمية المشاركة في الحملة للحفاظ على صحة الأطفال ورفع المناعة، مشيرًا إلى أنّ جميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مدرّبة، والحملة من المقرر أن تكون من خلال فرق متنوعة ثابتة ومتحركة، للوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو ما يقرب من 17 مليون طفل.

الأعراض الجانبية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ الحملات التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان هي دورية، وتحدّث وفقًا لما تعلنه منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنّ الحملة ستجوب جميع محافظات الجمهورية؛ للوصول إلى القرى والنجوع والشوارع والمؤسسات والكنائس، ولا داعي للقلق أو الخوف.

وأشار إلى أن الأعراض الجانبية بسيطة وتزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج الطفل إلى طبيب، والأطفال الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة يمكنهم الانتظار والحصول على اللقاح فيما بعد.