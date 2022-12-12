مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين.. أذان الفجر بالقاهرة 5:07 صباحا

أصدرت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة بمختلف محافظات الجمهورية اليوم الاثنين، إذ تختلف المواعيد من محافظة لأخرى باختلاف التوقيت المحلي لكل محافظة وتحديدا في التوقيت الشتوي.

وتقدم «الوطن» مواعيد ومواقيت الصلاة في عددٍ من المحافظات المختلفة، اليوم السبت، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:47 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:36 مساء

موعد أذان المغرب: 4:55 مساء

موعد أذان العشاء: 6:18 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: 5:09 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:47 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:34 مساء

موعد أذان المغرب: 4:52 مساء

موعد أذان العشاء: 6:16 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:15

موعد أذان الظهر: 11:56

موعد أذان العصر: 2:48

موعد أذان المغرب: 5:07

موعد أذان العشاء: 6:29

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:16

موعد أذان الظهر: 11:54

موعد أذان العصر: 2:42

موعد أذان المغرب: 5:00

موعد أذان العشاء: 6:24

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

أذان الفجر: 4:53

أذان الظهر: 11:36

أذان العصر: 2:29

أذان المغرب: 4:48

أذان العشاء: 6:09

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 5:01

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 2:40

أذان المغرب: 5:00

أذان العشاء: 6:20

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر: 4:58

أذان الظهر: 11:43

أذان العصر: 2:39

أذان المغرب: 4:59

أذان العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 5:08

أذان الظهر: 11:47

أذان العصر: 2:34

أذان المغرب: 4:52

أذان العشاء: 6:16