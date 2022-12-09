مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة.. أذان الفجر 5:07 صباحا
كتب:
سمر ايهاب
02:08 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2022
مواقيت الصلاة
أعلنت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة 9 ديسمبر الحالي، ويتابع المواطنون مواعيد الصلاة بشكل يومي لأداء الفريضة في أوقاتها وفق التوقيت الخاص بكل محافظة.
وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عددٍ من المحافظات المختلفة، اليوم الجمعة 9 ديسمبر الحالي، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 5:07 صباحا
موعد أذان الظهر: 11:47 صباحا
موعد أذان العصر: 2:37 مساء
موعد أذان المغرب: 4:55 مساء
موعد أذان العشاء: 6:18 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة
موعد أذان الفجر: 5:07
موعد أذان الظهر: 11:47
موعد أذان العصر: 2:37
موعد أذان المغرب: 4:55
موعد أذان العشاء: 6:18
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 5:14
موعد أذان الظهر: 11:52
موعد أذان العصر: 2:39
موعد أذان المغرب: 4:58
موعد أذان العشاء: 6:22
مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح
أذان الفجر: 5:25
أذان الظهر: 12:03
أذان العصر: 2:50
أذان المغرب: 5:08
أذان العشاء: 6:32
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
أذان الفجر: 5:00
أذان الظهر: 11:45
أذان العصر: 2:42
أذان المغرب: 5:01
أذان العشاء: 6:21
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
أذان الفجر: 4:56
أذان الظهر: 11:41
أذان العصر: 2:40
أذان المغرب: 4:59
أذان العشاء: 6:19
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
أذان الفجر: 4:52
أذان الظهر: 11:40
أذان العصر: 2:41
أذان المغرب: 5:01
أذان العشاء: 6:20