مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة.. أذان الفجر 5:07 صباحا

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة 9 ديسمبر الحالي، ويتابع المواطنون مواعيد الصلاة بشكل يومي لأداء الفريضة في أوقاتها وفق التوقيت الخاص بكل محافظة.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عددٍ من المحافظات المختلفة، اليوم الجمعة 9 ديسمبر الحالي، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحا

موعد أذان الظهر: 11:47 صباحا

موعد أذان العصر: 2:37 مساء

موعد أذان المغرب: 4:55 مساء

موعد أذان العشاء: 6:18 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:07

موعد أذان الظهر: 11:47

موعد أذان العصر: 2:37

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:14

موعد أذان الظهر: 11:52

موعد أذان العصر: 2:39

موعد أذان المغرب: 4:58

موعد أذان العشاء: 6:22

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

أذان الفجر: 5:25

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 2:50

أذان المغرب: 5:08

أذان العشاء: 6:32

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 5:00

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 2:42

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الفجر: 4:56

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 2:40

أذان المغرب: 4:59

أذان العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:52

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 2:41

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:20