مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء.. أذان الفجر 5:06 صباحا

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، اليوم، إذ تختلف المواعيد من محافظة لأخرى.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر الحالي، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:06 صباحا

موعد أذان الظهر: 11:46 صباحا

موعد أذان العصر: 2:36 مساء

موعد أذان المغرب: 4:55 مساء

موعد أذان العشاء: 6:18 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:06

موعد أذان الظهر: 11:46

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:12

موعد أذان الظهر: 11:52

موعد أذان العصر: 2:39

موعد أذان المغرب: 4:58

موعد أذان العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 5:04

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 2:33

أذان المغرب: 4:51

أذان العشاء: 6:15

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

أذان الفجر: 5:07

أذان الظهر: 11:47

أذان العصر: 2:36

أذان المغرب: 4:55

أذان العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

أذان الفجر: 5:06

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 2:33

أذان المغرب: 4:51

أذان العشاء: 6:15

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 5:02

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 2:42

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:22