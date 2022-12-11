توقيع بروتوكول تعاون مع «إيني» الإيطالية لرفع كفاءة الفريق الطبي في بورسعيد

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «إيني» الإيطالية، ممثلة في شركة «إيوك»، اليوم الأحد، لتعزيز سبل التعاون في مشروع الصحة المجتمعية بمحافظة بورسعيد، ورفع كفاءة الفريق الطبي، تحقيقًا للوصول إلى المستهدف من رؤية «مصر 2030».

ووقع البروتوكول عن وزارة الصحة، الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية، والمهندس ماتيا كامباناتي، مدير شركة إيوك الإيطالية، بحضور المحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وعقب توقيع البروتوكول، أكد وزير البترول أن «الاتفاق يعد نموذجا لالتزام قطاع البترول من خلال استراتيجيته الجديدة للتنمية والمشاركة المجتمعية، لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، من خلال التنسيق بين شركات قطاع البترول، سواء المملوكة للدولة أو الشركاء العالميين».

وأشار الملا إلى حرص شركة ايني الإيطالية على تعزيز العمل المشترك، معربا عن تقديره للشركة وجهودها الحثيثة للمساهمة والمشاركة المجتمعية، وسعليها للمشاركة في تلبية أولويات التنمية والخدمات بالمجتمعات المحلية.

من جهته، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن البروتوكول يستهدف اعتماد وتوأمة مركز تدريب الفريق الطبي بمحافظة بورسعيد، مضيفًا أن «البروتوكول يشمل 4 برامج تدريبية، تستهدف تدريب 3 أطباء في مجالات العظام، والنساء، والأشعة التداخلية، وتدريب التمريض في مجال قسطرة القلب، والذي بدأ اليوم الأحد، لعدد 15 فردا من فريق التمريض، بمستشفى النصر التخصصي في بورسعيد».