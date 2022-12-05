«البترول» تحتفل بتوصيل الغاز إلى 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسفير مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة الحلقة النقاشية التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ضمن فعاليات اللقاء الذي أقيم ضمن الاحتفالات بختام مشروع توصيل الغاز إلى 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة.

شارك في الحلقة النقاشية عن المشروع المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندسة دولت هاشم مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والدكتور أحمد البلتاجي مدير قطاع النقل والطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي في مصر، وكليمنس فيدال دو لابلانش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية.

تطوير أنشطة توصيل الغاز الطبيعي

وأكد المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز أن الاستراتيجية التي تم وضعها لتطوير قطاع البترول كانت فرصة جيدة لتطوير كافة أنشطة توصيل الغاز الطبيعي والارتقاء بمنظومة الأداء مشيراً إلى حرص الشركة القابضة للغازات الطبيعية وجميع الشركات التابعة على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع توصيل الغاز للمنازل وزيادة المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية النظيفة الآمنة في الوقت ذاته.

توصيل 2.3 مليون وحدة سكنية بالغاز

ولفت إلى أن شركاء المشروع قدموا تمويلاً لتوصيل 2.3 مليون وحدة سكنية بغاز المنازل في 20 محافظة حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعي لنحو 14 مليون وحدة سكنية مشيرا إلى أن تعظيم عدد المستفيدين للمشروع جاء من خلال وضع معياري الاستحقاق للمؤهلين من الناحية الفنية، المعيار الأول يعتمد على متوسط الاستهلاك الشهري للكهرباء والمعيار الثاني هو الاستهداف الجغرافي.