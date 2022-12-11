أحمد داوود ينتهي من دوبلاج مشاهده بفيلم «يوم 13».. يعرض الأربعاء المقبل

انتهى الفنان أحمد داود، من عمليات الدوبلاج لمشاهده في فيلم يوم 13، استعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، ويعد أول فيلم مصري يعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ومن المقرر طرح الإعلان الرسمي للفيلم يوم 14 ديسمبر من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع عرض الجزء الثاني من فيلم أفاتار في السينمات المصرية.

قصة فيلم يوم 13

وتدور قصة فيلم يوم 13 حول شخصية عز الدين الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، ولكن يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر ويطارده الأشباح.

أبطال الفيلم

ويشارك داود في بطولة فيلم يوم 13 دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، جومانا مراد وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

معلومات عن أحمد داود

أحمد داود هو فنان مصري شاب، اشتهر بتجسيد شخصيات مختلفة على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة.

كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار، اهتم داود بالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 وتجاوزت إيراداته الـ 24 مليون جنيه مصري.