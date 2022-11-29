6 معلومات عن فيلم الرعب «يوم 13» لأحمد داوود قبل عرضه برأس السنة

ينتظر الجمهور عددا من الأفلام السينمائية الجديدة خلال الفترة المقبلة في موسم رأس السنة، منها فيلم «يوم 13» من بطولة أحمد داوود، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفيلم :-

- «يوم 13» أول عمل سينمائي يعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط.

- تدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق، والرعب.

دور جيهان خليل في «يوم 13»

- تجسد الفنانة جيهان خليل دور مريم، وهي شخصية مرعبة .

- انتهي صناع الفيلم من وضع اللمسات الأخيرة على النسخة النهائية للفيلم.

- انتهي تصوير الفيلم منذ أكثر من عامين، واستغرقت عمليات الجرافيك والمؤثرات البصرية وقتاً طويلاً.

- الفيلم يسجل التعاون الثانى بين أحمد داود ودينا الشربينى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" مع المخرج هادى الباجورى قبل 6 سنوات

أحداث «يوم 13»

تدور قصة الفيلم حول شخصية «عز الدين» الذي جسد دوره أحمد داود، وهو شاب يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، ولكنه يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر وتطارده الأشباح.

أبطال «يوم 13»

والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله