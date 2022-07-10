أحمد داوود: «يوم 13» أول فيلم 3D بالكامل.. و«سوتس» مايستحملش أجزاء كتيرة

كشف الفنان أحمد داوود عن أحب الأعمال الفنية التي شارك فيها، قائلا إن فيلم «ولد وبنت» بحكم أول عمل سينمائي له، إضافة لمسلسل «سجن النسا» الذي أحدث له نقلة نوعية أخرى ونوعية الأدوار، بجانب فيلم «122» لأنه حصد الكثير من إيرادات شباك التذاكر وقتها، متابعا: «دي محطات لها معزة خاصة عندي».

سوتس يستحمل يتعمله جزء جديد كمان

وأضاف أحمد داوود خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمها الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأحد، أن من ضمن الأعمال التي شارك فيها ويحبها «جراند أوتيل»، و«هذا المساء» و«أهو ده اللي صار».

وأشار إلى أنه يتوقع طرح أجزاء جديدة من مسلسل «سوتس»، متابعا: «هيبقى أكيد فيه أجزاء تانية بس مش هيبقى في شهر رمضان، ومش هيوصل لـ 9 أجزاء، لا يمكن أعمل حاجة 9 أجزاء.. كتير وبزهق بسرعة، وسوتس يستحمل يتعمله مرة كمان».

وأفاد بأنه جرى الانتهاء من تصوير فيلم «يوم 13» منذ فترة، ويعد أول فيلم 3d بالكامل، متوقعا طرحه هذا العام بعد عيد الأضحى المبارك أو بداية العام الجديد، متابعا: «لازم تلبس النضارة، وهموت وأعرف نفسي هيبقى شكلي إيه بالنضارة».

لا أحب مشاهدة أفلام الرعب

ولفت إلى أن فيلم «يوم 13» فيه إثارة ورعب نسبي، ويشارك فيه دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين، إضافة لضيوف شرف كثر، لافتا إلى أنه شارك في الفيلم بالرغم أنه لا يحب مشاهدة أفلام الرعب، متابعا: «أستاذ وائل عبدالله هو المخرج والمؤلف عمل شغل كبير، الفيلم هيكون بجد عشان الناس متضحكش علينا، وأتمنى أنه يطلع بالشكل المطلوب».