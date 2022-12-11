المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لميكانيكي يتاجر في المخدرات ببورسعيد 

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على ميكانيكى للإتجار بالمخدرات في بورسعيد.

كانت محكمة بورسعيد الجنائية انعقدت برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحي تامر أحمد رضا الرؤساء بالمحكمة ، وسكرتارية إسماعيل عوكل، قد انعقدت اليوم وقضت بمعاقبة ح ح ع ا ا بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيها لما أسند اليه، والزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.

أقوال الشاهد الوحيد

واستمعت المحكمة نقيب شرطة مهند طارق العجمي معاون مباحث قسم شرطة بورفؤاد أول، الشاهد الوحيد بالقضية وأدلي باقواله أنه قام بضبط وتفتيش المتهم بإذن من النيابة العامة وعثر بحوزته على عدد 17 لفافة بلاستيكية لجوهر الإندازول المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحراز للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن المادة المخدرة المضبوطة عبارة عن 17 كيسا بلاستيكيا لمادة من إحدى مشتقات مجموعة الإندازول المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، طبقا لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة 20 20، والتي وزنت على ميزان المعمل الكهربائية الحساس 4.5 جرام.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الجناية إلى يوم 29 ستمبر الماضي بدائرة قسم بورفؤاد أول حيث تم ضبط المتهم ح ح ع ا ا، 26 سنة، يفطن بمساكن أشتوم الجميل ببورفؤاد يعمل ميكانيكي بحري، ومعه جوهر مخدرا لـ الأندازول بقصد الاتجارفيه بما يخالف القانون.