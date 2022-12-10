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«الداخلية»: القبض على 31 متهما بتجارة المخدرات في حملة بالقليوبية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:44 م | السبت 10 ديسمبر 2022
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام، والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه جرى ضبط «25» قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها «كمية من المواد المخدرة المتنوعة» بحوزة 31 متهم، لعدد 16 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ «7439» حكم قضائى متنوع.

ضبط «11» قطعة أسلحة نارية وبيضاء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات.

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