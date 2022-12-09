«الداخلية» تنظم المؤتمر الـ 30 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة (المؤتمر الثلاثون لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار "مكافحة المخدرات أمن قومى" بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، على مستوى الجمهورية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها ضرورة تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للإرتقاء بالآداء الأمنى فى مواجهة مشكلة المخدرات وسبل مواجهتها والوقوف على الإتجاهات الراهنة لتلك المشكلة دولياً وإقليمياً ومحلياً وتطوير خطط مواجهتها من خلال مواصلة تفعيل أطر التعاون الدولى الداعم لعمليات الإستهداف المسبق لتلك الجرائم ، وأهمية إستخدام التقنيات الحديثة فى مهام المكافحة ، ومجابهة الزراعات المخدرة والبؤر الإجرامية وعلانية الإتجار بالمواد المخدرة.

ضرورة تعزيز آليات الرقابة على إستخدام المواد الكيماوية

كما إستهدف المؤتمر ضرورة تعزيز آليات الرقابة على إستخدام المواد الكيماوية وأثر ذلك فى تقليص عمليات التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية والتعرف على الخطط المستحدثة لمجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وأهمية تنمية مهارات العاملين بمجال المكافحة لرصد ومجابهة عمليات التصنيع الكيميائى للمواد المخدرة وأنماط ترويجها ومدارسة ظاهرة إدمان وتعاطى المواد المخدرة ومدى إرتباطها بالجرائم الجنائية الأخرى ، وتكثيف الحملات النوعية فى نطاق المدارس والجامعات والأندية ، وأثر ذلك فى حماية النشء والشباب من مخاطر المخدرات والكشف عن حالات التعاطى بين قائدى المركبات على الطرق السريعة وسائقى حافلات المدارس.. وتضمن المؤتمر بإحدى جلساته حلقة نقاشية موسعة بشأن "دور الإعلام فى مواجهة مخاطر المخدرات المستحدثة" .

وقد تخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات .. وقد إنتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدد من التوصيات الهامة والموضوعية .