السيسي: نتطلع للتعاون مع «تاليس» الفرنسية في مجال البصريات والإلكترونيات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التعاون المصري الفرنسي متميّز للغاية، خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية، والتي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة، معربا عن تطلع مصر لمواصلة التعاون وتطويره، لاسيما مع شركة تاليس، ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، باتريس كين، رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية، بحضور الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أركان حرب طارق زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والعقيد بحري أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية، إلى جانب كريستوف سالمون، نائب رئيس شركة تاليس، وشريف بركات، مدير شركة تاليس مصر.

التعاون مع شركة تاليس الفرنسية

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء شهد مناقشة آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإليكترونيات والأمن السيبراني، وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي، بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات، وشركة بنها للصناعات الإليكترونية.

ووجّه الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة «تاليس» من حيث التدريب والتأهيل العملي والفني، لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة تاليس، عن الاعتزاز بلقاء الرئيس السيسي، لبحث مسيرة التعاون مع مصر، مؤكدا أهمية دور مصر كحليف استراتيجي لفرنسا، ومشيرا إلى الحرص على التعاون المثمر مع مصر بشأن مجال نشاط الشركة، وما يتعلق بالتدريب والتعليم لنقل المعرفة وتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها في مجال البصريات.