خبير شئون عربية: الرئيس السيسي تحدث بشكل واضح عن تحول النظام إلى عالم أكثر عدالة

قال الدكتور حامد فارس، المتخصص في الشئون العربية، إن الزخم في العلاقات العربية الصينية، يعكس مستوى الثقة السياسية التي وصلت إليه العلاقات بين الطرفين، متابعًا أن القمة العربية الصينية، تعكس المستوى الرفيع التي وصلت إليه العلاقات على الجانبين، لذلك لابد من وجود آليات حقيقية لتنفيذ المخرجات، وهو ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الخاصة.

لابد من إيجاد حلول قوية وعادلة للكثير من القضايا

أضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه لابد من إيجاد حلول قوية ونابعة وعادلة، للكثير من القضايا، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث بشكل واضح عن ما يخص تحول النظام إلى عالم أكثر عدالة واستقرارًا، يحقق مصالح الدول العربية في ظل المبدأ «رابح-رابح» أو الشراكة الاستراتيجية الواضحة.

هناك رؤية حقيقة في استبدال المواجهة بالحوار

وتابع أن هناك رؤية حقيقة في استبدال المواجهة بالحوار، والإكراه بالتشاور، فضلًا عن استبدال التحالفات بالشراكات الاستراتيجية وفقًا لمبدأ «رابح- رابح»، أو تحقيق المنفعة المتبادلة، وبالتالي هناك زخم كبير في العلاقات العربية الصينية يعكس وجود إرادة حقيقية من قِبل الدول العربية والصين على تعزيز وتعظيم العمل العربي الصيني في كل الإتجاهات الاقتصادية والسياسية وإيجاد تكتل حقيقي يكون خادمًا للقضايا العربية بشكل واضح وظاهر في الفترة المقبلة.

وأشار المتخصص في الشئون العربية، إلى أن هناك متغيرات نوعية حدثت نتيجة ظهور الأزمات الواقعة على الأرض، التي تحتاج لكثير من التكاتف، متابعًا أن العالم العربي يمر بالعديد من الأزمات التي تحتاج إلى حليف استراتيجي قوي موثوق به لكي يُساعد في حل القضايا العربية المتزايدة.