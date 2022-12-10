مدبولي: السيسي وجه بتطوير 35 منطقة سكنية في السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ التقى صباح اليوم أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن محافظة السويس واستمع لطلباتهم فيما يخص التطوير والتنمية، مشيرًا إلى تفقده العديد من المشروعات المهمة بمحافظة السويس، موضحًا أنَّ مدينة السويس مدينة معروفة بتاريخها وتتميز بالمدن السكنية التي أنشأتها الدولة بعد حرب 1973، ومشكلة هذه المناطق أنَّها لم يمسها يد التطوير منذ أنشأها، ومع التطور وزيادة عدد السكان حدث تهالك للبنية الأساسية والشوارع والعمارات السكنية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي يعقده من السويس الآن، أنَّ الرئيس السيسي وجه بتطوير 35 منطقة سكنية في السويس بهدف تحسين جودة الحياة للأهالي، مشيرًا إلى أنَّه تفقد بعض النماذج التي تمّ تطويرها بالفعل، مبينًا أنَّ هناك 17 منطقة شبه اكتملت أعمال تطويرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مبينًا أنَّ الـ18 منطقة البقية سيتمّ البدء بهم فورًا، وتمّ تخصيص مبلغ مالي للتطوير مع بعض المناطق العشوائية الأخرى، إذ سيتمّ بناء حي سكني ملائم للأهالي، وسيتمّ نقل سكان المناطق القديمة للأحياء السكنية الجديدة مثل «الأسمرات».