للبيع بأسعار رمزية للطلاب.. افتتاح معرض للملابس بجامعة طنطا

افتتح الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، معرضا لملابس الطلاب بكلية العلوم، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بالتعاون مع جمعية نادى إينرويل بطنطا، وذلك بحضور الدكتور احمد عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

التكافل الاجتماعي

وأوضح الدكتور محمود سليم أن إقامة هذه المعارض يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة انطلاقا من المسئولية المجتمعية التى تتبناها الجامعة تجاه أبنائها الطلاب فى مساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة بما يضمن لهم تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

موعيد عمل المعرض

وأضاف أن المعرض يستمر على مدار خمسة أيام فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2022 الجاري، لبيع الملابس للطلاب بأسعار رمزية لغير القادرين من الطلاب وذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة لتخفيف العبء عن كاهل ذويهم، مثمنا الجهود المبذولة من القائمين على تنظيم المعرض.

شارك فى فعاليات الافتتاح الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتورة نهال عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأميرة عارف رئيس نادى إينرويل بطنطا.