القومية للأنفاق: أسعار تذاكر المونوريل ستكون رمزية لذوي الهمم

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنّ العمل مستمر على قدم وساق لتنفيذ مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وجتى الآن لم تضع وزارة النقل مقترحات أسعار تذاكر المونوريل، وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند وضع قيمة التذكرة، موضحا أنّ المونوريل سيسير دون سائق، ويمتد بطول 56.5 كم في العاصمة الإدارية، ويشمل 22 محطة.

أسعار تذاكر المونوريل

وأضاف والي لـ«الوطن»، أنّ الوقت ما زال طويلا لتحديد أسعار تذاكر المونوريل، وهناك مفاجأت لذوي الهمم، موضحا أنّ مشروع المونوريل في 6 أكتوبر يمتد بطول 42 كم، ويشمل 12 محطة، ليصبح إجمالي محطات المونوريل في العاصمة الإدارية و6 أكتوبر، 34 محطة، ويمتدان بطول 98.5 كم.

وتشمل محطات المونوريل في 6 أكتوبر «أكتوبر الجديدة - المنطقة الصناعية - السادات - جهاز مدينة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين - جامعة النيل - هايبر وان - طريق الإسكندرية الصحراوي - طريق المنصورية - طريق المريوطية - الطريق الدائري - وادي النيل».

أسعار تذاكر المونوريل لذوي الهمم

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أنّ أسعار تذاكر المونوريل ستكون رمزية لذوي الهمم، كما أنّ الإجراءات الاحترازية اللازمة يتم تنفيذها بصورة دورية في مناطق المشروعين، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: «مناطق المشروعات بيتم تعقيمها بسبب جائحة فيروس كورونا».

وتشمل محطات المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة «الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية».