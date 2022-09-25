اشتراك المترو للطلاب 2022.. أسعار رمزية والتخفيضات تصل إلى 98%

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، استخراج اشتراك المترو للطلاب 2022، لليوم الثاني على التوالي، إذ فُتحت مكاتب الاشتراكات في المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، منذ صباح اليوم، لاستقبال الطلاب الراغبين في عمل الاشتراكات، لاستقلال قطارات المترو، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة؛ للوقاية من كورونا، حفاظًا على سلامة الركاب.

اشتراك المترو للطلاب 2022.. أسعاره رمزية

وكشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن مواصلة استخراج اشتراك المترو للطلاب 2022، مشيرًا إلى أنّ اشتراكات الطلبة أسعارها رمزية، ولا توجد أي زيادات على أسعار اشتراكات الطلبة بكل المراحل التعليمية في المدارس والجامعات، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.

تخفيضات تصل لـ98% على اشتراك المترو للطلاب 2022

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هناك تخفيضات هائلة تصل إلى 98% على اشتراك المترو للطلاب 2022، لافتا إلى أن شركة مترو الأنفاق أنهت جميع الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها وتجهيز منافذ بيع متنقلة بالمحطات؛ لمواجهة زحام الركاب، علاوة على توفير الفكة في شبابيك التذاكر، إضافة إلى تجهيز 8 قطارات إضافية للدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية، وتعقيم وتطهير القطارات والمحطات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

أسعار اشتراك المترو للطلاب 2022 تبدأ بـ33 جنيها

وأوضح عبدالهادي، أنّ أسعار اشتراك المترو للطلاب 2022، تبدأ بـ33 جنيها حال استقلال الطالب 25 محطة، في الثلاث مراحل، وحال استقلال 40 محطة تكون قيمة الاشتراك 41 جنيهًا في الثلاث مراحل، مؤكدًا أنه سيتم تجهيز ما يقرب من 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.