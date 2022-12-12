«الربو» مرض يصيب الأطفال البالغين.. ملوثات الهواء أهم أسبابه

مع دخول فصل الشتاء يعاني الكثيرون من «الربو» الذي يؤثر على الشعب الهوائية ويسبب صعوبة في التنفس، إذ تعمل نوبة «الربو» على انتفاخ المسالك الهوائية، وتشد العضلات المحيطة بها، فيصعب مرور الهواء بين الرئتين مسببًا التهابها.

ويمكن أن يؤدي «الربو» في بعض الحالات إلى تورم الشعب الهوائية ومنع وصول الأكسجين إلى الرئتين، وبالتالي عدم دخوله لمجرى الدم أو الأعضاء الحيوية، لذا يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة إلى عناية طبية عاجلة.

الربو مرض شائع بين الأطفال

ويصيب «الربو» الأطفال، وهو أكثر الأمراض شيوعًا لديهم، وخاصة البالغين، ففي عام 2019، كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بالربو، وأثرت على 10.8٪ منهم، وكان ثاني أعلى انتشار بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-14 سنة بمتوسط 9.1٪.

وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية ALA، تشمل الأسباب الشائعة لربو الأطفال: التهابات الجهاز التنفسي، ونزلات البرد والتدخين ومسببات الحساسية، وملوثات الهواء، والتعرض للهواء البارد، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

وينصح الأطباء بممارسة الرياضة، والاهتمام بالصحة العامة، حيث يهدد الربو حياة الأطفال إذ يستمر معهم لفترات طويلة، وبعضهم يتحسن منه مع بلوغ الطفل سن الرشد، وقد يستمر بالنسبة للبعض مدي الحياة، وفقًا لموقع medicalnewstoday الطبي.

أدوية علاج الربو

ويساعد علاج الربو على التنفس بشكل أفضل، وزيادة نشاط الشخص، وتساعد الأدوية على تخفيف الأعراض، حيث تشمل: موسعات الشعب الهوائية طويلة وقصيرة المدى التي تعمل على إرخاء العضلات حول الشعب الهوائية، والمضادات الحيوية للالتهاب الرئوي الجرثومي أو التهاب الشعب الهوائية، والمضادات الحيوية للالتهاب الرئوي الجرثومي أو التهاب الشعب الهوائية، والمضادات الحيوية.