في عيدهم اليوم.. استشاري مناعة يحذر العمال من أعراض الربو المهني

يأتي الأول من شهر مايو كل عام متزامنا مع عيد العمال، إذ يحتفل به أغلب دول العالم من كل سنة، ويعد عطلة رسمية في عدد منها، كما أن الشهر ينتهي، باليوم العالمي للربو.

وفي هذا الشأن قال الدكتور «مجدي بدران» عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات لـ«الوطن»، إن العديد من العمال حول العالم، قد يعانون من الأمراض المهنية، التي من أهمها «الربو المهني»، الذي يسبب حالة من القلق لدي الجميع، مشيرا إلى أن إحصائيات منظمة العمل الدولية الحديثة، ترصد عن هذه الأمراض المهنية، نحو 160 مليون حالة سنوياً فى العالم، وتتسبب فى 300 مليون حادث سنويًا، ووفاة 2.3 مليون سنويًا عالميًا.

وأكد «بدران»، أن الربو المهني بعد فترة زمنية تختلف حسب الإستعداد الوراثي، وكمية ونوعية المواد التحسسية فى بيئة العمل، كما أن تلعب الوراثة دورًا مهمًا فى حدوث الربو المهنى، فالذين لديهم تاريخ عائلى بالحساسية، أكثر عرضة للربو المهني، خاصة مع وجود حساسية لبعض المواد مثل دقيق القمح و شعر أو صوف الحيوانات أو المطاط.

الأسباب التي تعرض للإصابة بالربو المهني

وتابع «بدارن»، أن ينجم الربو المهني عن التعرض لمادة ما أو أكثر فى مكان العمل تسبب حساسية الصدر وخاصة الغبار النباتي المتكون أثناء تداول المواد النباتية وأثناء معالجتها فى الزراعة والصناعة خاصة الصناعات الغذائية مثل القمح والقطن والكتان والشاي والأتربة وإفرازات ومخلفات الحيوانات وغيرها، مضيفا أنه أكثر شيوعا بين بعض المهن التي تنطوي على مخاطر أكبر بسبب التعرض المتكرر.

أعراض الربو المهني

وكشف «بدران» أن أعراض الربو المهني، تشبه تلك التي تسببها أنواع أخرى من الربو والتي منها ضيف التنفس وصعوبته والكحة خاصة ليلا وكذلك سيلان الأنف واحتقان بالأنف وتهيج وحساسية العين مؤكدا أن تزداد حدة الأعرض وتتكرر مع المجهود الحركي في نصف المرضى تقريبا.