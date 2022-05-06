كل ما تريد معرفته عن مرض الربو.. أسباب الإصابة وطرق الوقاية

أوضحت وزارة الصحة والسكان، من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كل ما يتعلق بمرض الربو سواء أسباب الإصابة به، أو طرق الوقاية من الإصابة بالمرض أو نوباته.

كيفية الوقاية من الإصابة بمرض الربو

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يجب على كل الأشخاص اتباع بعض الإرشادات والتعليمات من أجل الوقاية من الإصابة بمرض الربو، والتي يأتي من أبرزها التوقف تماماً عن عادة التدخين، بالإضافة إلى تجنب التعرض إلى دخان التبغ.

أسباب الإصابة بمرض الربو

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بمرض الربو وهي كالتالي:

1 - التعرض للهواء البارد.

2 - ملوثات الهواء، وعلى سبيل المثال: الدخان.

3 - تناول بعض الأدوية.

4 - حالات عدوى الجهاز التنفسي، وعلى سبيل المثال: الزكام.

5 - الانفعالات القوية، أيضاً التوتر.

6 - مسببات الحساسية المتطايرة في الهواء، وعلى سبيل المثال: حبوب اللقاح - وبر الحيوانات الأليفة - الغبار.

طرق الوقاية من نوبات الربو

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب على كل المرضى المصابين بمرض الربو أن يتجنبوا الإصابة بنوبات الربو من خلال اتباع بعض الإرشادات والنصائح المهمة، والتي يأتي من أبرزها هي أولا أن يلتزم تماماً المريض بخطة العلاج التي حددها الطبيب المختص، وثانياً تحديد أسباب الربو وتجنبها، وثالثاً أن يحصل المريض على لقاح ضد كل من الإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

الالتزام بجرعات الأدوية والاستخدام السليم لها

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه من الإرشادات المهمة للوقاية من نوبات الربو هو الحصول على الأدوية وفقاً لما أوضحها الطبيب المختص والالتزام بها، مع التأكد من الجرعات الصحيحة والاستخدام السليم للأدوية، وأخيراً هو مراقبة التنفس مع التعرف على احتمالية الإصابة بنوبة الربو، وعلى سبيل المثال السعال الخفيف أو ضيق التنفس أو أزيز الصدر.