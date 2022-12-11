رد «تيك توك» على تحدي «رمي الصحاب»: محظورة تماما.. وسلامة المجتمع أولوية قصوى

أكد المتحدث باسم منصة مقاطع الفيديو "تيك توك"، على أن التحديات الخطيرة محظورة تماما على تيك توك، وأن سلامة وأمن المجتمع هي أولوية قصوى لدى المنصة.

وأضاف: "إذا صادف وجود تحديات خطيرة، يتم إزالتها على الفور، كما أننا نوفر دليل مركز السلامة الخاص بنا، والمصمم من قبل خبراء لمساعدة المستخدمين على تقدير المخاطر المتعلقة بالتحديات على الإنترنت واتخاذ خيارات أمنة.

جاء ذلك ردا من تيك توك، على تحدى إلقاء شخص لأعلى عبر تطبيق «تيك- توك»، وفيه يتم إلقاء الشخص لأعلى، وتركه حتى السقوط على الأرض، ومعرفة مدى قوة تحمل الفرد، للصدمة الناتجة عن الارتطام بالأرض.