دراسة أمريكية تحذر من «تيك توك»: ينشر نظما غذائية سامة

انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من النصائح الخاصة بكيفية فقدان الوزن، بعضها تكون في صورة عادات غذائية يومية، والبعض الأخر في صورة مشروبات وأطعمة معينة مصنوعة بشكل مبتكر، ولكن ليس كل ما تقدمه «السوشيال ميديا» مفيدًا للصحة، بحسب دراسة حديثة كشفت أن بعضها يروج لثقافة النظام الغذائي السام.

«تيك توك» تقدم نصائح غذائية سيئة

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الدراسة التي صدرت عن جامعة «فيرمونت»، والتى تعد من أقدم الجامعات الأمريكية، أوضحت أن منصة «التيك توك» على رأس وسائل التواصل الاجتماعي، التي تقدم نصائح تغذية سيئة بخصوص فقدان الوزن.

وأشار باحثو الدراسة إلى أن المحتوى المقدم على «التيك توك» يعمل على ترويج ثقافات غذائية ليست فقط ضارة بل يمكن وصفها بأنها «سامة»، وهي موجهة للشباب والمراهقين في جميع أنحاء العالم.

وحللن الدراسة المحتوى المقدم عبر «التيك توك»، ووجد الباحثون أن أكثر من 1000 مقطع فيديو منتشر عبر هذا التطبيق كان يتضمن نصائح غذائية سيئة، فهي على سبيل المثال لا تعتمد على مصدر طبي واضح، بل مجرد كلام مسترسل من مقدم الفيديو، وتلك الفيديوهات على العكس تعزز علاقة غير صحية بالطعام.

وأشارت دكتورة «ليزي بوب» أحد مسئولي الدراسة، أن معظم النصائح المقدمة بخصوص أنواع النظم الغذائية المناسبة للجسم وكيفية إنقاص الوزن، كانت تقدم بواسطة «بلوجر» و«أنفلونسر» ولكنهم ليسوا خبراء في المجال، بل كانوا يعتمدون على «الكاريزما» وجاذبيتهم الشخصية، وقالت «بوب»: «هي للأسف صورة غير واقعية عن فكرة الطعام والتغذية في العالم».

تصور مشوه عن إنقاص الوزن

وحذرت الدراسة، أن انتشار تلك النصائح بشكل موسع عالميًا يخلق جيلًا كاملًا لديه تصورات مشوهة عن شكل الجسم المناسب، والطرق المناسبة للحصول على الجسم المثالي والصحي.

وأضافت«بوب»: «خطورة التيك توك وتأثيره السلبي في القطاع الصحي تكمن فى أنه تطبيق جذاب للشباب خصوصا في أعمار 16 إلى 24 سنة».