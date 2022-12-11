الجيش الباكستاني: مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 جراء إطلاق نار عبر الحدود الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، أن قوات من حرس الحدود الأفغانية شنت قصفا مدفعيا وأطلقت نيرانا كثيفة عبر الحدود، ما تسبب في مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 آخرين من الجانب الباكستاني.

إطلاق نار عبر نقطة شامان الحدودية

وقال الجيش، في بيان، إن القوات الباكستانية ردت بإطلاق النار عبر نقطة شامان الحدودية في إقليم بلوخستان بالجنوب الغربي، دون ذكر تفاصيل عن أي خسائر في الجانب الآخر.

وأفاد نور أحمد، مسؤول أفغاني، أن الواقعة عرضية، والوضع عاد إلى طبيعته بعد اجتماع بين الجانبين، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وقال بيان الجيش الباكستاني: «فتحت قوات الحدود الأفغانية النار من أسلحة ثقيلة منها المدفعية وقذائف الهاون على المدنيين دون مبرر وبشكل عشوائي».

تجنب استهداف المدنيين

ووصف الجيش الواقعة بأنها «اعتداء دون مبرر»، وأوضح أن القوات الباكستانية قامت بالرد المناسب مع تجنب استهداف مدنيين على الجانب الآخر.