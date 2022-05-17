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مقتل اثنين من طالبان في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الباكستاني

كتب:

إيمان رحيم
01:58 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل اثنين من قادة طالبان التابعين لباكستان في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم للحدود الأفغانية، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل منذ قليل.

مخاوف باكستانية من تصاعد الهجمات المسلحة في إقليم باختونخوا

وحركة طالبان باكستان، هي جماعة منشقة عن طالبان أفغانستان المجاورة، والتي سيطرت على الحكم هناك في أغسطس الماضي، ما شجع الحركة الانفصالية إلى تصعيد هجماتها ضد القوات في إسلام أباد، مما يزيد مخاوف تزايد الوجود المسلح في إقليم باختونخوا، بحسب الوكالة الروسية.

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بقلم إيمان رحيم