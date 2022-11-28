مراسل القاهرة الإخبارية في إسلام أباد: الجيش الباكستاني على استعداد لأي تحديات

قال طارق محيي الدين، مراسل القاهرة الإخبارية في إسلام أباد، إنه من المبكر رصد أي ردود فعل رسمية أو غير رسمية على إعلان طالبان باكستان شن هجمات في أنحاء البلاد، وهو تصريح جاء بعد انتهاء الهدنة التي كانت مقررة وعقدتها الحكومة الباكستانية منذ عدة أشهر.

طالبان تتخذ من الأراضي الأفغانية ملاذا لها

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية على القاهرة الإخبارية، أن طالبان باكستان تتخذ من الأراضي الأفغانية ملاذا لها وتشن عمليات نوعية على الجيش الباكستاني، في الشريط الحدودي بين باكستان وأفغانستان والذي يبلغ طوله 2600 كيلو متر من التضاريس الجغرافية الصعبة.

وتابع أن هذا الإعلان جاء بعد تصريحات من مسؤولين باكستانيين في الحكومة الباكستانية حذر فيها من أن هناك هجمات قد تطال مدنا باكستانية بناء على معلومات استخباراتية متنوعة من الأجهزة الباكستانية، وإعلان اليوم قد يعكس التصريح الذي يدل على أن المخاوف موجودة وتدخل باكستان بعد هذا التصريح دوامة من العنف.

طالبان لا تملك القدرة العسكرية

واستطرد أن حركة طالبان لم تهدد في تصريحها فقط أنها ستطال القوات الباكستانية على الحدود بل البيان ذكر أن الحركة وعناصرها ستشن عمليات داخل المدن الباكستانية الكبرى لا سيما إسلام آباد ولاهور وغيرها، إلا أن حركة طالبان لا تملك القدرة العسكرية والجيش الباكستاني على استعداد لأي تحديات.