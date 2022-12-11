نادي روتاري ينظم برنامج تدريب «رايلا» المتخصص في إعداد القادة الشباب

نظّم نادي روتاري كايرو نيوتاون برئاسة أيمن سراج بالتعاون مع جمعية أصدقاء الغد المشرق لرعاية الفئات الخاصة، وتحت رعاية البنك الأهلي المتحد، أمس السبت، برنامج تدريب «رايلا» المتخصص في إعداد القادة الشباب تحت شعار «إحنا»، وذلك لـ50 عضواً من أندية شباب الروتاري «إنتراكت وروتارآكت».

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبد الوهاب محافظ روتاري مصر - المنطقة الروتارية 2451، ومحافظ سابق محمد عادل حافظ، ومحافظ مسمي شريف أديب، ولفيف من رؤساء لجان المنطقة ومساعدي المحافظ ورؤساء وأعضاء أندية روتاري مصر وبمشاركة 120 من ذوي القدرات الخاصة من أبناء جمعية أصدقاء الغد المشرق بمقر الجمعية.

فعاليات برنامج التدريب

شملت الفعاليات محاضرات عن ماهية القيادة وصفات القائد الناجح، وقبول الآخر وثقافة الاختلاف، ونشر الوعي عن دمج شرائح المجتمع المختلفة من ذوي القدرات الخاصة، تبعها عروض لأنشطة أبناء جمعية أصدقاء الغد المشرق من حرف يدوية وأنشطة شملت عمل السجاد اليدوي «النول» وصناعة الحلوى والشيكولاتة، والرسم بأنواعه، والتغليف والتجليد، وعمل التحف اليدوية من الخوص، واستخدام الحاسب الآلي وغيرها، وشارك شباب الروتاري أبناء الجمعية تعلم تلك الحرف والأنشطة.

عروض رياضية وفنية

كما شملت الفعاليات عروض رياضية وفنية وترفيهية، انتهاء بتوزيع شهادات التقدير والتكريم على كل المشاركين والمحاضرين والمشرفين.

يذكر أن درّب الشباب محاضرون معتمدون دولياً من أعضاء روتاري مصر، منهم الدكتور حسام فرحات، رئيس لجنة التوعية بالمنطقة الروتارية وطارق ميشيل، رئيس نادي جيزة ميتروبوليتان.