رئيس نادي روتاري الدولي: نعمل على قضايا التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة

قالت جينيفر جونز، رئيس نادي روتاري الدولي، إن المنظمة تعمل على حل المشكلات الكبرى في مجالات المياه والبيئة وصحة المرأة، وذلك من أجل تغيير الصورة النمطية عن الروتاري بالدفاع عن المستضعفين، «نعمل على قضايا التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة».

جونز: نسهم بالمهارات الخضراء القائمة على حلول من الطبيعة في COP 27

وأضافت «جونز»، خلال حوار مسجل لها على هامش مشاركته في قمة المناخ، المنعقدة حاليا في شرم الشيخ ببرنامج «مساء DMC»، وقدمته الإعلامية داليا أشرف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التعليم سينتشل الفئات المستضعفة من الفقر، ونسهم بالمهارات الخضراء القائمة على حلول من الطبيعة في COP 27، «منذ سنتين قررنا أن نجعل البيئة أولوية بالنسبة لنا».

جونز: تنظيم قمة المناخ في شرم الشيخ هو شئ استثنائي وفريد

استطردت: «شرم الشيخ مدينة مبهرة وفخورة بوجودي فيها، وتنظيم قمة المناخ في شرم الشيخ هو شيء استثنائي وفريد، والنادي الدولي وجه أعضاءه على تنفيذ وإنشاء مشروعات بيئية، وهم من أعربوا لنا عن نيتهم لذلك، ولقد قرر أعضاء النادي تخصيص 18 مليون دولار للاستثمار في مثل تلك المشروعات الخضراء وصديقة البيئي».

أوضحت أن أعضاء نادي الروتاري، هم قادة في أي مجتمع، ويسعوا في حل المشكلات بشكل دوري، وفي حال كانت هناك أية مشكلة فلدينا 1.4 مليون شخص في 200 دولة، بمختلف الأرجاء، وفي حال كانت هناك مشكلة فسيعرفها أحد أعضاء النادي ويساهم فيها.