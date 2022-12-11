سفير مصر السابق في المغرب ينشر ملف «الوطن» عن أسود الأطلس: مصر تفرح

نشر السفير أشرف إبراهيم سفير مصر السابق في المملكة المغربية، الصفحة الأولى من عدد جريدة «الوطن» الخاص بصعود منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، الذي ينشر غدا، كنوع من الاحتفاء بهذا الإنجاز العربي والأفريقي غير المسبوق في تاريخ المونديال.

وكتب السفير أشرف إبراهيم عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «مصر تعبر عن فرحتها بالإنجاز المغربي وإن نشاء الله نحتفل جميعاً بأكبر إنجاز عربي أفريقي».

وكان المنتخب المغربي، صعد إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، بتغلبه على منتخب البرتغال، في مفاجأة مدوية أسعدت كل العرب، وذلك بعد أن نجح من قبل في إقصاء منتخب إسبانيا في دور ربع النهائي.