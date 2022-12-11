يوسف شيبو: المغرب قادر على تحقيق الإعجاز.. وأشكر جماهير العرب على المساندة (حوار)

علّق يوسف شيبو، قائد المنتخب المغربى الأسبق، على أداء منتخب أسود الأطلس معتبراً أن ما حققه وليد الركراكى، المدير الفنى، حتى الآن إعجاز بكل المقاييس، مراهناً على قوة بلاده فى الوصول للنهائى، والفوز بالمونديال.

كيف ترى ما حققه منتخب المغرب حتى الآن فى المونديال؟

- المنتخب المغربى شرّف العرب جميعاً فى بطولة كأس العالم، وقدّم مباريات مميزة سواء فى دور المجموعات وتصدر المجموعة، أو فى الأدوار الإقصائية بعدما أطاح بإسبانيا فى دور الستة العشر وأخيراً الفوز على البرتغال وتأهله للدور نصف النهائى، والحمد لله تحققت المعجزة، وليس من السهل خوض مواجهات على مستوى كبير بانضباط تكتيكى عالٍ وتصدر المجموعة.

كيف ترى الفوز على منتخب البرتغال؟

- فوز رائع ومستحق واستمرار للمستوى الكبير الذى يقدمه منتخب الأسود فى البطولة، وكما ذكرت لك أنه ليس من السهل تقديم مستويات جيدة أمام أكثر من منتخب قوى، ويُحسب للاعبين والمدير الفنى وليد الركراكى العمل العظيم الذى يقدمونه خلال المونديال.

ماذا عن مواجهة فرنسا فى الدور نصف النهائى؟

- ندرك جيداً أن مواجهة المنتخب الفرنسى فى غاية الصعوبة، ولكننا قادرون على التأهل، وأرى أن المغرب خاض مباريات كبيرة على المستوى التكتيكى وساعده ذكاء المدرب وليد الركراكى فى اختيار اللاعبين، ولكن تبقى مواجهة «الديوك» مهمة للغاية ولا بد من الحذر فيها لمواصلة المسيرة الجيدة فى المونديال.

هل تخشى الإرهاق والإصابات؟

- منتخب المغرب استُنزف على المستوى البدنى لأنه ليس من السهل لعب 5 مباريات فى مستوى عالٍ وبتلك القوة وخوض مواجهة إسبانيا بـ120 دقيقة، وفوزنا على إسبانيا فى دور الـ16 والبرتغال فى دور الثمانية كان بالروح القتالية والعزيمة والإرادة، وهى مطلوبة فى المباراة المقبلة، خاصة فى ظل توقع تراجع المجهود البدنى للاعبين.

كيف ترى مهمة وليد الركراكى؟

- وليد الركراكى مدير فنى وطنى يشعر بالشارع المغربى وباللاعبين وليس لديه تصفية حسابات، وبالفعل أداء «أسود الأطلس» معه اختلف كثيراً، وللعلم قرار رحيل وحيد خليلوزيتش من تدريب المنتخب قبل المونديال كان له عامل السحر فى تحول الأداء والتفوق الواضح بعد ذلك، فالمدرب البوسنى صنع مشكلات كثيرة مع بعض نجوم المنتخب ورحيله كان هو القرار الأفضل من كل الجوانب.

هل تتوقع أن يصل منتخب المغرب إلى النهائى؟

- علينا أن نبقى صادقين مع أنفسنا، ما تحقق معجزة، وعلينا جميعاً أن نعترف بتحسن كبير فى الأداء بعد قدوم وليد الركراكى، كما أن عودة بعض اللاعبين المميزين الذين يلعبون فى أفضل الأندية الأوروبية ويمثلون إضافة حقيقية للمنتخب المغربى مكسب كبير لـ«أسود الأطلس»، فضلاً عن أننا نمتلك لاعبين شباباً وخبرة، وحارساً رائعاً وعملاقاً مثل ياسين بونو، وبإذن الله المغرب قادر بالروح والإصرار والعزيمة على الوصول لنهائى المونديال والفوز بكأس العالم وتحقيق الإعجاز، وما يحدث من الجمهور ليس جديداً، وأوجه الشكر للجماهير العربية على الإخلاص والدعم الواضح للمغرب وما يحدث فى قطر حاجة تفرح من العرب جميعاً

تنظيم رائع

فى قطر الأجواء مثالية والتنظيم رائع والجميع يشيد بهذا النجاح، وما حدث وسيحدث رسالة للغرب الذين ينتقدون دائماً العرب ويقولون إنهم لا يستطيعون تنظيم البطولات الكبرى، ولذلك قطر ردت على كل المشككين.