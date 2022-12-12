أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي عن 4 محافظات اليوم

تشهد 4 محافظات، فصل التيار الكهربائي اليوم للصيانة الدورية لمحطات الكهرباء والمغذيات وفقا لشركات الكهرباء بكل محافظة وذلك بالفترة الصباحية بدمياط وكفر الشيخ والدقهلية والقليوبية.

أماكن فصل التيار الكهربائي

أفادت شركة كهرباء شمال الدلتا بفصل التيار الكهربائي اليوم عن محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية للصيانة الدورية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا، بينما أماكن انقطاع الكهرباء بالمحافظات الـ4 كانت كالتالي:

- دمياط: بمدن دمياط الجديدة وفارسكور والشعراء وذلك بقرى المياه العكرة والماصرية وعزبة البط والجيزة والبحيرة وارض المعارض.

قطع الكهرباء بكفر الشيخ

- كفر الشيخ: بينما فصل التيار الكهربائى بكفر الشيخ بمدن غرب كفر الشيخ وجنوب كفر الشيخ والرياض وبلطيم ومطوبس بقرى الاحمال مؤمنة والشهايبة وتوابعها وسنهور المدينة واريمون وتوابعها.

فصل التيار الكهربائي اليوم

- الدقهلية: قطع الكهرباء بمدن بلقاس وشربين والمطرية وميت سلسل والمنصورة وكوم النور والسنبلاوين وطلخا بقرى العريض وسلكا والبر الشرقي وبيشلا وشرنفاش ووالقنان وشرقية المعصرة ونجبروا والعزب والأوقاف والزهايرة وكفر نجير وعزبة الإصلاح وحسن مسعد والخلايلة وشطا والشرقاوي.

قطع الكهربا بالقليوبية

-القليوبية: أعلنت مديرية كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين عن 5 مناطق بمدينة بنها للصيانة، وهي وسط البلد والمصنع الحربي وجامعة بنها ومنطقة كفر السرايا ومستشفى بنها الجامعي وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائى من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 8 صباحًا.